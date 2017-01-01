Мусоровоз перевернулся в Одинцово: пострадали два человека

Автор: Разведчик Дата публикации: 12:23

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В Одинцове перевернулся мусоровоз "КамАЗ". Грузовик двигался по Южной улице в сторону улицы Маковского. На крутом затяжном повороте водитель мусоровоза не рассчитал скорость и стал резко поворачивать. Машина была загружена строительным мусором. Груженый контейнер стал крениться в повороте и в итоге "КамАЗ" опрокинулся на правый бок. При опрокидывании кабина грузовика правой частью ударилась об бордюр, тем самым деформировав стойку. В кабине оказался зажат пассажир. Пострадал также и водитель "КамАЗа". На место аварии выехали спасатели и бригады скорой помощи. Спасатели деблокировали зажатого пассажира. Его и водителя срочно направили в Одинцовскую ЦРБ с различными травмами. Позднее на место прибыл автокрвн для поднятия опрокинутого грузовика. Движение по Южной улице затруднено.