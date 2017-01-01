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Очистка вентшахт и коллекторов от зимней грязи проходит в столице

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:58
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Специалисты ГУП "Москоллектор" на Саввинской набережной проводят промывку вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов с помощью аварийного автомобиля с водонапорным аппаратом «Посейдон». В период зимних холодов вентиляционные шахты прикрывают специальными заслонками-шиберами, чтобы создать необходимый микроклимат для находящихся под землей коммуникаций, а с наступлением тепла шиберы убирают, а вентшахты очищают, смывая накопившуюся грязь и пыль.

За быстроту и качество помывки отвечает «Посейдон» - аварийный автомобиль с установленным на нем водонапорным аппаратом с пескоструйным элементом. Подавая разогретую до 90 градусов воду под большим давлением, «Посейдон» способен в считанные секунды избавить вентшахту от пыли и грязи. А если подключить песок, то и от слоя ржавчины и старой краски.
ГУП «Москоллектор» обслуживает 15 тысяч вентиляционных объектовв, потяженность коллекторной сети в Москве – 770 км.
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