На площадки фестиваля "Пасхальный дар" уже завезли разнообразную продукцию - от куличей до сувениров
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 16:35
-
- 13
На площадки фестиваля "Пасхальный дар" уже завезли разнообразную продукцию - от куличей до сувениров.
- 13
На площадки фестиваля "Пасхальный дар" уже завезли разнообразную продукцию - от куличей до сувениров.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)