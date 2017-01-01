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Первые цветы и первая бабочка в этом сезоне

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:57
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Жаркое солнце разбудило первых насекомых в столице, а первые цветы привлекли их. Бабочка и пчела наслаждались нектаром первых цветов.

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