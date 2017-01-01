Первые цветы и первая бабочка в этом сезоне
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:57
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- 4
Жаркое солнце разбудило первых насекомых в столице, а первые цветы привлекли их. Бабочка и пчела наслаждались нектаром первых цветов.
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Жаркое солнце разбудило первых насекомых в столице, а первые цветы привлекли их. Бабочка и пчела наслаждались нектаром первых цветов.
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