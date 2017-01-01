Мойка отбойника на Ломоносовском проспекте
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:57
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- 3
В столице продолжается мойка дорожного полотна и отбойников. Отмыть и подготовить к весеннему сезону город займет не один день.
- 3
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52
27.02 06:59 | Uwis
В столице продолжается мойка дорожного полотна и отбойников. Отмыть и подготовить к весеннему сезону город займет не один день.
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