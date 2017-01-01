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Мойка отбойника на Ломоносовском проспекте

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:57
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В столице продолжается мойка дорожного полотна и отбойников. Отмыть и подготовить к весеннему сезону город займет не один день.

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