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Поклонную гору готовят к весеннему сезону

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:57
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На Поклонной горе готовятся масштабно к весне. Чистят фонтаны, открывают растения и раскрывают клумбы.

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