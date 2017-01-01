Поклонную гору готовят к весеннему сезону
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:57
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- 2
На Поклонной горе готовятся масштабно к весне. Чистят фонтаны, открывают растения и раскрывают клумбы.
- 2
На Поклонной горе готовятся масштабно к весне. Чистят фонтаны, открывают растения и раскрывают клумбы.
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