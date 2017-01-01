Снег стремительно исчезает в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:57
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- 30
Снег стремительно исчезает в столице: на газонах образуются глубокие лужи, в парковых зонах непролазная жижа, в самом центре столицы снега практически уже и нет.
- 30
Снег стремительно исчезает в столице: на газонах образуются глубокие лужи, в парковых зонах непролазная жижа, в самом центре столицы снега практически уже и нет.
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