Снег стремительно исчезает в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:57

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Снег стремительно исчезает в столице: на газонах образуются глубокие лужи, в парковых зонах непролазная жижа, в самом центре столицы снега практически уже и нет.