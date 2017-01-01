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Завершается строительство храма Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского на Окской улице в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
20:17
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На пересечении Окской улицы и Волжского бульвара заканчивается строительство храма Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского, который начали строить в марте 2017 года. На храм установили освященную главку с Крестом для колокольни, осталась внутренняя отделка.

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