Завершается строительство храма Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского на Окской улице в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 20:17

39

39 0

На пересечении Окской улицы и Волжского бульвара заканчивается строительство храма Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского, который начали строить в марте 2017 года. На храм установили освященную главку с Крестом для колокольни, осталась внутренняя отделка.