Завершается строительство храма Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского на Окской улице в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 20:17
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- 39
На пересечении Окской улицы и Волжского бульвара заканчивается строительство храма Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского, который начали строить в марте 2017 года. На храм установили освященную главку с Крестом для колокольни, осталась внутренняя отделка.
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