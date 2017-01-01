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В Энгельсе затопило жилой дом и двор

Автор:
Reingold
Дата публикации:
21:23
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С 28 марта в Энгельсе с началом таяния снега в очередной раз затопило двор и жилой дом. Такая ситуация происходит каждый год.

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