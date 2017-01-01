На севере Москвы идёт дождь
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 06.04 23:43
-
- 25
В некоторых районах Москвы пошёл дождь. Дует тёплый ветер. Столбик термометра опустился до +6°C.
- 25
В некоторых районах Москвы пошёл дождь. Дует тёплый ветер. Столбик термометра опустился до +6°C.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)