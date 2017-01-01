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На севере Москвы идёт дождь

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
06.04 23:43
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В некоторых районах Москвы пошёл дождь. Дует тёплый ветер. Столбик термометра опустился до +6°C.

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