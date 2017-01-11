В западном округе столицы был представлен ещё один дом для переселения по программе реновации

Автор: Стрелец Дата публикации: 06.04 23:51

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43 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205302

В доме по адресу: Москва, проспект Вернадского, дом 61 корпус 3, 6 апреля 2018 года прошёл показ квартир, готовых для заселения выезжающих по программе реновации . О готовности четырёх домов по программе реновации в Западном округе Москвы сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй. Конкретно в этот дом въедут жильцы ближайшей пятиэтажки, находящейся по адресу: проспект Вернадского, дом 75. В этом доме 158 квартир.Общая площадь нового дома - 11175, 5 кв. метров. Площадь квартир 6874,9 кв. метров. В доме 14 этажей. Первый этаж нежилой. В холле расположены комната для консьержки, душевая и большая колясочная. Два лифта. В однокомнатных квартирах имеется кладовка, раздельный санузел, комната 15 кв. метров, кухня 7,5 кв. метров. Балкон.В двухкомнатных - совмещённый санузел и дополнительно отдельный туалет. Два балкона. Комнаты по 15-17 кв. метров. Кухни тоже по 7,5 кв. метров, мойки очень мелкие.Единственная большая комната в трёхкомнатной квартире. Она около 18 кв. метров, но вторая комната, с балконом, очень маленькая и неудобная. Третья комната тоже небольшая - 12 кв. метров. В трёхкомнатной тоже санузел совмещённый и дополнительный туалет. Кухни везде небольшие. Балконы около трёх кв. метров. Смотровые ордера жителям выдадут 7 апреля. Будут разносить по квартирам. Те, кто не откроет дверь, смогут забрать свои ордера из почтовых ящиков.