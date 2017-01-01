s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Коммунальные службы промыли тротуары на улице Петровка

Коммунальные службы промыли тротуары на улице Петровка

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:21
  • 14
  • 0

Коммунальные службы промыли тротуары на улице Петровка.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
00:40 | Uwis
Площадка фестиваля "Пасхальный дар" на Кузнецком мосту
20 0
06.04 23:46 | Uwis
Вечером в Москве пошел дождь и подул сильный порывистый ветер
26 0
31.03 12:00 | Иван Антипанов
Каток на тротуарах Орска
77 1
05.04 10:53 | denis947
В парке Горького очищают набережную от зимней грязи