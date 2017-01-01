Татьяна Игнатьева: "Из Зазеркалья с любовью" - поэтический вечер в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 00:28

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Прошёл он как и многие в формате "Пятницы у Мордвинова" в Тихвинской Центральной районной библиотеке имени И. П. Мордвинова 6 апреля 2018 года. Одно свое стихотворение Татьяна посвятила Алисе из известной сказки - но как бы стала Алиса в наше время. О своих стихах сказала, что возможно их лучше читать в тишине - но и в исполнении автора они звучали понятно и интересно. Уже стала традицией и поэтическая перекличка Татьяны и другой тихвинской поэтессы - библиографа по краеведению Аллы Титовой. Ну и поскольку два слушателя этого вечера пришли с гитарами, то завершился он небольшим выступлением-поздравлением от авторов-исполнителей Сергея Степанова и Геннадия Масалева.