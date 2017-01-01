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Ребенок пострадал в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:55
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Ребенок госпитализирован в больницу в результате ДТП на юго-востоке Москвы. На Волгоградском проспекте напротив дома 187 при движении в сторону области столкнулись самосвал "Камаз" и легковой автомобиль "Киа". Водитель самосвала не смог во время затормозить перед машинами, остановишимися на светофоре и протаранил иномарку. В результате аварии ребенок-пассажир иномарки получил различные травмы и был госпитализирован.

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