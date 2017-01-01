s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ДТП на севере столицы пострадал 1 человек

В ДТП на севере столицы пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
10:25
  • 11
  • 0

Утром 7 апреля на севере столицы произошло ДТП. На перекрёстке улиц Петрозаводской и Лавочкина столкнулись 2 автомобиля: "Ситроен С1" и "Форд Мондео". Автомобиль "Форд" двигался по улице Лавочкина в сторону улицы Дыбенко. На перекрёстке с улицей Петрозаводская слева от него выехал автомобиль "Ситроен". Произошло столкновение. В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля "Ситроен". Ей потребовалась госпитализация. Обстоятельства и виновника ДТП установит группа разбора.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
10:40 | Uwis
Освящение куличей в Храме Преображения Господня в Богородском
24 0
09:55 | denis947
Ребенок пострадал в ДТП на Волгоградском проспекте в Москве
47 0
05.04 01:47 | Antikrizis2012
Тему переработки промышленных отходов в "вечные" дороги обсудили в Москве