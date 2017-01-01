В ДТП на севере столицы пострадал 1 человек

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Утром 7 апреля на севере столицы произошло ДТП. На перекрёстке улиц Петрозаводской и Лавочкина столкнулись 2 автомобиля: "Ситроен С1" и "Форд Мондео". Автомобиль "Форд" двигался по улице Лавочкина в сторону улицы Дыбенко. На перекрёстке с улицей Петрозаводская слева от него выехал автомобиль "Ситроен". Произошло столкновение. В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля "Ситроен". Ей потребовалась госпитализация. Обстоятельства и виновника ДТП установит группа разбора.