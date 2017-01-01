Провал грунта на тротуаре в сквере на Волжском бульваре в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 12:05
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- 22
Провал грунта появился в нескольких местах на тротуаре в сквере на Волжском бульваре.
- 22
Провал грунта появился в нескольких местах на тротуаре в сквере на Волжском бульваре.
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