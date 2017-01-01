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Провал грунта на тротуаре в сквере на Волжском бульваре в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
12:05
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Провал грунта появился в нескольких местах на тротуаре в сквере на Волжском бульваре.

  • 22
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