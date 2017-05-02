Социальная акция, посвященная началу мотосезона, прошла в центре Москвы
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 12:10
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- 33
Мотосообщества Москвы совместно с ГИБДД Москвы и ЦОДД Правительства Москвы провели акцию, посвященную проведению социальной акции в преддверии открытия мотосезона. В ходе мероприятия во всех округах Москвы всем участникам дорожного движения розданы информационные листовки и светоотражающие брелоки.
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