s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Двойное ДТП на Алтуфьевском шоссе парализовало движение транспорта

Двойное ДТП на Алтуфьевском шоссе парализовало движение транспорта

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:29
  • 32
  • 0

В первой половине дня на северо-востоке столицы произошло двойное ДТП. На Алтуфьевском шоссе, на перекрёстке с Илимской улицей, вначале столкнулись 2 автомобиля: "Форд Фиеста" и неизвестная марка. Второй участник аварии почти сразу же уехал с места ДТП. Спустя некоторое время на перекрёстке столкнулись ещё 2 автомобиля: "Рено Дастер" и "Хонда Аккорд". Аварийные автомобили полностью заблокировали движение на Алтуфьевском шоссе во всех направлениях. Ситуация нормализовалась после того, как на место ДТП прибыли сотрудники ДПС.

  • 32
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
14:02 | denis947
Один человек спасен при пожаре в жилом доме на юге Москвы
62 0
10:56 | denis947
Иномарка сбила пешехода на Лебедянской улице в Москве
123 0
03.04 21:33 | Max_019
На проспекте Мира совершён наезд на пешехода
357 0
25.03 17:59 | Max_019
На Алтуфьевском шоссе столкнулись 3 автомобиля