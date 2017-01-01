Двойное ДТП на Алтуфьевском шоссе парализовало движение транспорта

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В первой половине дня на северо-востоке столицы произошло двойное ДТП. На Алтуфьевском шоссе, на перекрёстке с Илимской улицей, вначале столкнулись 2 автомобиля: "Форд Фиеста" и неизвестная марка. Второй участник аварии почти сразу же уехал с места ДТП. Спустя некоторое время на перекрёстке столкнулись ещё 2 автомобиля: "Рено Дастер" и "Хонда Аккорд". Аварийные автомобили полностью заблокировали движение на Алтуфьевском шоссе во всех направлениях. Ситуация нормализовалась после того, как на место ДТП прибыли сотрудники ДПС.