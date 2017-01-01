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Облачно и ветрено в столице в субботу

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:48
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В столице в субботу прохладно. На улице 4 градуса тепла, дует западный ветер со скоростью 7 м/с. Периодически то выглядывает солнце, то идёт небольшой дождь.

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