Облачно и ветрено в столице в субботу
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 12:48
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- 11
В столице в субботу прохладно. На улице 4 градуса тепла, дует западный ветер со скоростью 7 м/с. Периодически то выглядывает солнце, то идёт небольшой дождь.
- 11
В столице в субботу прохладно. На улице 4 градуса тепла, дует западный ветер со скоростью 7 м/с. Периодически то выглядывает солнце, то идёт небольшой дождь.
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