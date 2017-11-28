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После строительства спортивного комплекса в городе Комсомольске-на-Амуре, окружающая территория утопает в горах мусора

Автор:
betty03
Дата публикации:
22:20
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Спортивный комплекс от Газпрома по улице Вокзальной в городе Комсомольске-на-Амуре построили и открыли для посетителей. Мы очень этому радовались и очень благодарны компании Газпром. Но вот одно обстоятельство огорчает очень - это груды строительного мусора позади объекта, которые оставили строители и убирать, по всей видимости не планируют. Снег с куч мусора тает и с этих куч, с кусками арматуры и другого строительного хлама и нарытых канав, образовались огромные лужы с грязью. Раньше по полю, на котором построен комплекс, ходили люди, сокращая путь по дороге на работу, а сейчас пройти просто не возможно. Нужно обходить за сотни метров.

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