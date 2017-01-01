Иномарка насмерть сбила пешехода и влетела в забор на юго-востоке Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 14:34

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Страшное ДТП произошло на юго-востоке Москвы. В районе Марьино на Люблинской улице у дома 171 автомобиль "БМВ" совершил наезд на женщину и после влетел в забор. От полученных травм женщина скончалась на месте, она являлась сотрудником коммунальных служб и выполняла уборку дорог. Все обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают 10 экипажей ГИБДД и полиции, на место аварии прибыли представители руководства управления ГИБДД по г. Москве.