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Специальный проект "Четвероногий друг" на Тверском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:33
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В рамках фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре проходит специальный проект "Четвероногий друг". Целый бульвар посвящён доброте, заботе, радости и любви к братьям нашим меньшим. Игровые зоны для собак, своя парикмахерская, добрые айболиты проведут диагностику вашему любимцы, сделают необходимые прививки. Всех четвероногих друзей можно погладить, поиграть с ними- все они хотят на этом фестивале обрести свой дом, с любящими хозяевами и счастливой жизнью. Также каждый день проводят мастер-классы и лекции как правильно ухаживать и обучать своих любимцев, есть и зоомагазин, где можно приобрести вкусняшку для своего друга. Посетители фестиваля с удовольствием общаются с весёлыми и осторожными собаками, которые своей искренностью и добротой притягивают к себе детишек и не оставляют равнодушными и взрослых. Хорошее настроение и приятные обнимашки обеспечены. Четвероногих участников фестиваля представляют различные благотворительные фонды и приюты Москвы и Подмосковья.

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