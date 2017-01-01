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В Ярославле затопило двор жилого дома

Автор:
lubovgolkina
Дата публикации:
16:52
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В Ярославле на Пионерской улице полностью затопило двор жилого дома 23. Неаозможно проехать и пройти.

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