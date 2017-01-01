В Ярославле затопило двор жилого дома
- Автор:
- lubovgolkina
- Дата публикации:
- 16:52
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- 25
В Ярославле на Пионерской улице полностью затопило двор жилого дома 23. Неаозможно проехать и пройти.
- 25
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69
06.04 21:23 | Reingold
В Ярославле на Пионерской улице полностью затопило двор жилого дома 23. Неаозможно проехать и пройти.
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