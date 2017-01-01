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Столицу готовят к весеннему сезону

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:51
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В столице обновляют после зимнего сезона город. Красят скамейки, налаживают фонари, моют улицы и тротуары.

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