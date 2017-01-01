Столицу готовят к весеннему сезону
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:51
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- 27
В столице обновляют после зимнего сезона город. Красят скамейки, налаживают фонари, моют улицы и тротуары.
- 27
В столице обновляют после зимнего сезона город. Красят скамейки, налаживают фонари, моют улицы и тротуары.
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