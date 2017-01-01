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Ветреная, холодная первая половина дня в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:49
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В столице первая половина дня была с очень сильными порывами ветра, небо было плотно затянуто облаками. Временами что-то мелкое капало с неба.

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