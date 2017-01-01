Ветреная, холодная первая половина дня в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 16:49
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- 25
В столице первая половина дня была с очень сильными порывами ветра, небо было плотно затянуто облаками. Временами что-то мелкое капало с неба.
- 25
В столице первая половина дня была с очень сильными порывами ветра, небо было плотно затянуто облаками. Временами что-то мелкое капало с неба.
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