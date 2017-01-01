Минифутбольный турнир открыли в Тихвине - пока на снежном поле

Автор: Leobr Дата публикации: 17:38

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И о погоде :) После уже привычного для апреля снегопада синтетическое футбольное поле в гимназии №2 ночью снова покрылось снегом. Убрав его по контуру и у ворот, организаторы из Тихвинской Федерации минифутбола начали два плановых матча. Судил оба президент федерации Сергей Беляков, в перерывах вместе с другими убирая апрельский снег. Вот первые таймы поединков. Счет игр "Кировец" - "Десант" - 3 - 2 и "5 мкр-н" - "Виктория" - 6 - 2.