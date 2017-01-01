s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Цветущие яблони, магнолии и весёлые ангелы на фестивале "Пасхальный дар"

Цветущие яблони, магнолии и весёлые ангелы на фестивале "Пасхальный дар"

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:37
  • 22
  • 0

На Тверской площади посетители фестиваля могут посетить мастер-классы по рукоделию, где опытные мастера научат шить оригинальные пасхальные яйца. Уже сейчас на площадке фестиваля можно увидеть цветущую яблоню и редкую для столичного региона магнолию. В дни фестиваля можно приятно провести время посетив пасхальную ярмарку со сладостями и сувенирами, детей и взрослых встретят весёлые ангелы и барашки, которые обязательно составят вам компанию для красивых фотографий. А рядом с фонтаном стоят милые овечки и клетки-сады, в которых прячутся зайцы, охраняя пасхальные яички и парят птицы.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
19:07 | tim777
Восемь человек были спасены при тушении пожара в центре Москвы
19 0
17:37 | LaimeLaim
Пасхальный рояль, лекции о здоровье и гольф-клуб на площади Революции
30 0
14:35 | Uwis
Работа плошадки фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади