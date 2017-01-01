Цветущие яблони, магнолии и весёлые ангелы на фестивале "Пасхальный дар"

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:37

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На Тверской площади посетители фестиваля могут посетить мастер-классы по рукоделию, где опытные мастера научат шить оригинальные пасхальные яйца. Уже сейчас на площадке фестиваля можно увидеть цветущую яблоню и редкую для столичного региона магнолию. В дни фестиваля можно приятно провести время посетив пасхальную ярмарку со сладостями и сувенирами, детей и взрослых встретят весёлые ангелы и барашки, которые обязательно составят вам компанию для красивых фотографий. А рядом с фонтаном стоят милые овечки и клетки-сады, в которых прячутся зайцы, охраняя пасхальные яички и парят птицы.