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Пасхальный рояль, лекции о здоровье и гольф-клуб на площади Революции

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:37
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На площади Революции в рамках фестиваля "Пасхальный дар" можно прогуляться и заодно поиграть в гольф-клубе, вас научат играть и покажут как правильно держать клюшку. Можно посетить лекторий, где вам расскажут о здоровье и как его сохранить. А можно погулять по пасхальной ярмарке приобрести сладости или сувенир в подарок. Вся фестивальная площадка утопает в зелени, где можно уютно на лавочках отдохнуть, а можно и просто прогуляться.

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