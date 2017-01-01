Пасхальный рояль, лекции о здоровье и гольф-клуб на площади Революции

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:37

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На площади Революции в рамках фестиваля "Пасхальный дар" можно прогуляться и заодно поиграть в гольф-клубе, вас научат играть и покажут как правильно держать клюшку. Можно посетить лекторий, где вам расскажут о здоровье и как его сохранить. А можно погулять по пасхальной ярмарке приобрести сладости или сувенир в подарок. Вся фестивальная площадка утопает в зелени, где можно уютно на лавочках отдохнуть, а можно и просто прогуляться.