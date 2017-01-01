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Мужчина выжил после падения на рельсы на станции метро «Курская»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:53
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Мужчина выжил после падения на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии.

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