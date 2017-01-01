Мужчина выжил после падения на рельсы на станции метро «Курская»
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 17:53
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- 23
Мужчина выжил после падения на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии.
- 23
Мужчина выжил после падения на рельсы перед прибывающим поездом на станции метро «Курская» Арбатско-Покровской линии.
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