В Воронеже затопило автомагистраль
- Автор:
- IvanovSA
- Дата публикации:
- 18:28
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- 15
Улица Ильюшина в Воронеже ушла под воду в связи с обильным таянием снега.
- 15
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69
06.04 21:23 | Reingold
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30.03 15:34 | Sanim
Улица Ильюшина в Воронеже ушла под воду в связи с обильным таянием снега.
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