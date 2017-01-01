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На востоке столицы произошло ДТП с пострадавшими

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:06
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Вечером на перекрёстке улицы 9-я Парковая и улицы Константина Федина столкнулись две иномарки: «Рено Логан» и «Форд Фокус». От удара «Рено Логан» развернуло, а «Форд Фокус» вынесло на тротуар, где он сбил стойку со знаками, после чего остановился на газоне. На место аварии выезжала карета Скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим. Сейчас на месте ДТП сотрудники ДПС. Движение другого транспорта в норме. Подробностей кто и как пострадал нет.

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