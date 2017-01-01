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Восемь человек были спасены при тушении пожара в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:07
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Восемь человек были спасены во время ликвидации возгорания, произошедшего в квартире одного из жилых домов, расположенных в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС РФ. «7 апреля в 15:55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Пречистенка, д. 40, корп. 4, стр.2. Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями к месту происшествия установлено, что происходит возгорание в квартире, расположенного на первом этаже, площадь возгорания уточняется. Было спасено восемь человек», - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что принятыми мерами в 16:41 возгорание было ликвидировано.

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