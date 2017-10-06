Арт-объект в виде пасхального яйца на Крымской набережной
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:20
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С приходом Пасхальных праздников, столица преобразилась многообразием различных арт-объектов, которые привлекают внимание горожан. Со старом фестиваля "Пасхальный дар" на многих городских площадках развернулись ярмарки с непременной атрибутикой праздника. Не остались в стороне и популярные пешеходные зоны. Так, в центре Москвы в районе Якиманка необычный арт-объект в виде разноцветного пасхального яйца украсил Крымскую набережную.
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