В Тихвин пришло лето - благодаря открытой сегодня в БСЦ "Тэффи" выставки Олега Загарских "Чудесный мир бабочек"

Автор: Leobr Дата публикации: 22:03

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"Чудесный мир бабочек" - такая выставка открылась в тихвинской библиотеке БСЦ "Тэффи" 7 апреля 2018 года. Открыли и потом продолжили открытие своим выступлением музыканты из педагогического ансамбля Тихвинской ДШИ имени Н.А.Римского-Корсакова "Ретро". Потом сам автор выставки Олег Загарских много, подробно и интересно рассказывал о своем увлечении - здесь около 270 экспонатов из разных стран мира. Олег - сын известного пикалевского фотохудожника Владимира Загарских. чья фотовыставка тоже была устроена здесь немного ранее. И вот в Тихвин пришло лето - благодаря таким красивым экспонатам. Немного видео с открытия.