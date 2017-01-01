Затопление Рамонского района Воронежской области

Автор: Аноним Дата публикации: 21:59

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Талая вода с полей уже не первый раз затапливает дома и участки села Писаревка в Рамонском районе Воронежской области. Всему виной отсутствие дренажной трубы под дорогой! Местные власти никак не реагируют, а страдают обычные люди. После такого паводка очень затратно для нас все восстановить. А дело всего лишь в трубе! И сделать нам ее за свой счет не разрешают, вроде как под дорогой телефонный кабель идет.