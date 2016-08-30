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Жилой дом сгорел в Санкт-Петербурге

Автор:
controller970
Дата публикации:
21:53
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Возгорание частного жилого дома в Санкт-Петербурге на территории Горелово.

  • 31
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