Жилой дом сгорел в Санкт-Петербурге
- Автор:
- controller970
- Дата публикации:
- 21:53
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- 31
Возгорание частного жилого дома в Санкт-Петербурге на территории Горелово.
- 31
Возгорание частного жилого дома в Санкт-Петербурге на территории Горелово.
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