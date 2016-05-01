Пятничный крестный ход в городе Салоники в Греции. Церковь святого Георгия

Автор: mtgrmisha Дата публикации: 00:03

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Каждый год на Пасху в пятницу происходит крестный ход, вынос эпитафия в каждой церкви Греции! Тем образом все люди выходят из своих домов и сопровождают эпитафию. Всё движение остановлено во всем городе и если даже кто-то оказался в пути, то просто терпеливо ждут. Никакой давки никогда не происходит, все культурно друг друга пропускают, никто не суетится. Все смерено проходят до назначенного места, где проводит речь Батюшка, прочитав молитву и наставляя и призывая всех быть терпимее друг к другу и возлюбить, как это делал Иисус, подавая нам пример. Чисто моё мнение - только в глубоко религиозной стране, где безбожные чиновники просто потопили страну, люди остаются людьми и не перестают уважать и любить друг друга!