Омский двор превратился в болото
- Автор:
- logist55
- Дата публикации:
- 11:11
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- 21
Детскую площадку затопляет каждый год, до середины мая стоит вода.
- 21
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65
07.04 22:34 | Stanlyash
62
07.04 18:28 | IvanovSA
106
01.04 17:46 | Аноним
Детскую площадку затопляет каждый год, до середины мая стоит вода.
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