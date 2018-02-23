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Омский двор превратился в болото

Автор:
logist55
Дата публикации:
11:11
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Детскую площадку затопляет каждый год, до середины мая стоит вода.

  • 21
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Комментарии (0)

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