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Пасхальная служба прошла в селе Сомино в Ленинградской области

Автор:
Leobr
Дата публикации:
10:11
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Пасхальная служба прошла и в красивом старинном храме в деревне Сомино, Бокситогорский район, Ленинградская область - на берегу реки Соминки. Храм был воздвигнут в 1839-1844 гг на средства, собранные с ходивших когда-то по Соминке судов, а также на пожертвования купцов. Название в честь святых Петра и Павла связано с данью памяти императорам Петру I и Павлу I, создавших Тихвинскую водную систему - у стен храма стоит памятник Петру I. Службу вел настоятель храма протоиерей отец Геннадий - для него это 25-я Пасха здесь. И второй раз во время службы пел Академический хор "Благовест" Тихвинского Дворца культуры имени Н.А.Римского-Корсакова. Всем участникам службы отец Геннадий подарил открытку (художница Мария Ждан) со своими пасхальными стихами. Был и крестный ход вокруг храма и праздничный фейерверк.

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