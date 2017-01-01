Природа Куршской косы пострадала от тяжелой техники во время благоустройства
- Автор:
- Артем Павлов
- Дата публикации:
- 17:50
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- 23
В национальном парке "Куршская коса" санитарная очистка ведется варварскими методами. В районе поселка Дюны вырублены кусты малины и красной смородины. Кроме того, пострадал хрупкий ландшафт заказника. Раньше к морю здесь вела узкая тропинка, теперь же тяжелая техника превратила пешеходную дорожку в лесную дорогу
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