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Природа Куршской косы пострадала от тяжелой техники во время благоустройства

Автор:
Артем Павлов
Дата публикации:
17:50
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В национальном парке "Куршская коса" санитарная очистка ведется варварскими методами. В районе поселка Дюны вырублены кусты малины и красной смородины. Кроме того, пострадал хрупкий ландшафт заказника. Раньше к морю здесь вела узкая тропинка, теперь же тяжелая техника превратила пешеходную дорожку в лесную дорогу

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