Природа Куршской косы пострадала от тяжелой техники во время благоустройства

Автор: Артем Павлов Дата публикации: 17:50

23

23 0

В национальном парке "Куршская коса" санитарная очистка ведется варварскими методами. В районе поселка Дюны вырублены кусты малины и красной смородины. Кроме того, пострадал хрупкий ландшафт заказника. Раньше к морю здесь вела узкая тропинка, теперь же тяжелая техника превратила пешеходную дорожку в лесную дорогу