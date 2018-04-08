Более 30 человек спасены при серьезном пожаре на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 12:42

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Серьезный пожар произошел в жилом доме на юге Москвы, по адресу: ул. Болотниковская, д. 5, к. 2. В 17-ти этажном доме загорелась квартира на 4-м этаже. Огонь быстро охватил всю квартиру, началось сильное задымление. Люди оказались отрезаны от выхода в квартирах и этажах. Прибывающими пожарно-спасательными подразделениями с помощью автолестницы и дыхательных устройств было организовано спасение людей. В ходе пожара было спасено более 30 человек, также в ходе проведения разведки на задымленных лестницах были обнаружены двое взрослых и ребенок, их передали бригадам скорой помощи и ЦЭМП. Для эвакуации пострадавших к месту прибыл санитарный вертолет. Площадь пожара составила 50 кв. метров, полностью сгорела однокомнатная квартира и хол на площади 50 кв. метров.