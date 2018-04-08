s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Более 30 человек спасены при серьезном пожаре на юге Москвы

Более 30 человек спасены при серьезном пожаре на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:42
  • 244
  • 2

Серьезный пожар произошел в жилом доме на юге Москвы, по адресу: ул. Болотниковская, д. 5, к. 2. В 17-ти этажном доме загорелась квартира на 4-м этаже. Огонь быстро охватил всю квартиру, началось сильное задымление. Люди оказались отрезаны от выхода в квартирах и этажах. Прибывающими пожарно-спасательными подразделениями с помощью автолестницы и дыхательных устройств было организовано спасение людей. В ходе пожара было спасено более 30 человек, также в ходе проведения разведки на задымленных лестницах были обнаружены двое взрослых и ребенок, их передали бригадам скорой помощи и ЦЭМП. Для эвакуации пострадавших к месту прибыл санитарный вертолет. Площадь пожара составила 50 кв. метров, полностью сгорела однокомнатная квартира и хол на площади 50 кв. метров.

  • 244
  • 2

Комментарии (2)

  • grinpavel2033
    14:10
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 14:08 08.04.18
  • grinpavel2033
    15:07
    АГН "Москва" в 14:17 http://www.mskagency.ru/materials/2769330 08.04.18
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
14:25 | Uwis
Весна в Москве
79 0
07.04 21:53 | controller970
Жилой дом сгорел в Санкт-Петербурге
38 1
10:15 | denis947
Работа бесплатных автобусов до Домодедовского кладбища на Каширском шоссе
261 0
04.04 11:51 | denis947
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Царицыно
58 0
03.04 10:14 | semensemenych
Пожарные провели учения на Домбае