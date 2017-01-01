Солнечный весенний день в Москве
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 13:09
-
- 42
В Москве солнечно и без осадков. На улице дует тёплый весенний ветер. Небо безоблачное. Столбик термометра показывает +10°C.
- 42
Ещё
18
14:25 | Uwis
В Москве солнечно и без осадков. На улице дует тёплый весенний ветер. Небо безоблачное. Столбик термометра показывает +10°C.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)