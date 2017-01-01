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Солнечный весенний день в Москве

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
13:09
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В Москве солнечно и без осадков. На улице дует тёплый весенний ветер. Небо безоблачное. Столбик термометра показывает +10°C.

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