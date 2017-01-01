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Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 8 апреля 2018 года

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:31
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8 апреля на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадают в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выходят в эфире программы, выплачиваются денежные призы.

В воскресном выпуске программы собраны самые значимые и актуальные, а также шокирующие кадры событий, которые произошли на минувшей неделе.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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