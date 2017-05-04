Жители села Сокур в Новосибирской области жалуются на отсутствие дорог

Автор: Justin Evans Дата публикации: 17:50

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Это не "off-road" трасса, а дорога в Новосибирской области в Мошковском районе, в селе Сокур. Из года в год ГИБДД штрафует за отсутствие нормального покрытия главу местной организации, на жалкие 2000 рублей, бессменный глава в свою очередь из года в год обещает сделать на Молодежной улице твердое покрытие "на следующий год, потому что в этом году денег нет, не заложили в бюджет", а местные жители, исправно платящие транспортный налог, каждую весну остаются отрезанными от всего мира на неделю-другую.