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Отдых горожан в самом центре столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:41
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Горожане и гости столицы устремились на прогулку в центр. Везде наблюдаются большие толпы.

  • 23
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Комментарии (0)

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