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Тёплый и солнечный день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:06
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В столице снова тепло +11С, светит ярко солнце. Во второй половине дня усилились порывы ветра.

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