Тёплый и солнечный день в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:06
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- 24
В столице снова тепло +11С, светит ярко солнце. Во второй половине дня усилились порывы ветра.
- 24
В столице снова тепло +11С, светит ярко солнце. Во второй половине дня усилились порывы ветра.
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