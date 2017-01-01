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Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:28
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Три человека пострадали в серьезном ДТП на востоке Москвы. В районе пересечения улицы Перовская с Зеленым проспектом столкнулись "Мерседес" скорой помощи и легковой автомобиль марки "Субару". В результате аварии травмы получили три человека, в том числе медик бригады скорой помощи. От удара скорая помощь опрокинулась на бок и повредила столб освещения. На месте аварии работают экипажи ГИБДД, Дорожного патруля ЦОДД и бригады ЦЭМП. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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