Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на востоке Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 19:28

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Три человека пострадали в серьезном ДТП на востоке Москвы. В районе пересечения улицы Перовская с Зеленым проспектом столкнулись "Мерседес" скорой помощи и легковой автомобиль марки "Субару". В результате аварии травмы получили три человека, в том числе медик бригады скорой помощи. От удара скорая помощь опрокинулась на бок и повредила столб освещения. На месте аварии работают экипажи ГИБДД, Дорожного патруля ЦОДД и бригады ЦЭМП. Все обстоятельства случившегося выясняются.