Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на востоке Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 19:28
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- 101
Три человека пострадали в серьезном ДТП на востоке Москвы. В районе пересечения улицы Перовская с Зеленым проспектом столкнулись "Мерседес" скорой помощи и легковой автомобиль марки "Субару". В результате аварии травмы получили три человека, в том числе медик бригады скорой помощи. От удара скорая помощь опрокинулась на бок и повредила столб освещения. На месте аварии работают экипажи ГИБДД, Дорожного патруля ЦОДД и бригады ЦЭМП. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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