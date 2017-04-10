Камерная программа XVII Московского Пасхального фестиваля 8 апреля 2018 года второй раз открылась в городе Тихвин

Автор: Leobr Дата публикации: 21:56

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Камерная программа XVII Московского Пасхального фестиваля 8 апреля 2018 года второй раз открылась в городе Тихвин во Дворце культуры имени Н. А. Римского-Корсакова. Пели солисты Академии молодых певцов Мариинского театра, Санкт-Петербург. Выступали как уже бывавшие в Тихвине, так и новые для нас имена. Татьяна Старкова, Анжелика Минасова, Мария Баянкина, Савва Хастаев, Ярослав Петряник, концертмейстер Анатолий Кузнецов.