Один человек пострадал в ДТП на Краснодонской улице в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 21:52

23

23 0

Вечером 8 апреля на Краснодонской улице произошло ДТП. Со слов очевидцев, автомобиль "КИА" стоял припаркованный перпендикулярно парковочному карману, сзади на высокой скорости врезался автомобиль "Фолксваген", пострадал водитель "Фолксвагена". В этом месте дорога делает изгиб. Видимо водитель немецкой иномарки на скорости не справился с управлением. На месте работают медики сотрудники полиции и ГИБДД. Во всех обстоятельствах предстоит разобраться.