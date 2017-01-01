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Один человек пострадал в ДТП на Краснодонской улице в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
21:52
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Вечером 8 апреля на Краснодонской улице произошло ДТП. Со слов очевидцев, автомобиль "КИА" стоял припаркованный перпендикулярно парковочному карману, сзади на высокой скорости врезался автомобиль "Фолксваген", пострадал водитель "Фолксвагена". В этом месте дорога делает изгиб. Видимо водитель немецкой иномарки на скорости не справился с управлением. На месте работают медики сотрудники полиции и ГИБДД. Во всех обстоятельствах предстоит разобраться.

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