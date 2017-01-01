На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля такси

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Вечером 8 апреля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, напротив дома 86, столкнулись 2 автомобиля: "ВАЗ-2104" и "Volkswagen Polo", принадлежащий такси. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на шоссе при движении в сторону области. Автомобиль "ВАЗ" остановился из-за поломки в среднем ряду. Водитель не успел выставить знак аварийной остановки, как в заднюю часть его автомобиля врезалось такси. От удара автомобиль "ВАЗ" развернуло против движения. На место ДТП была вызвана бригада Скорой помощи. Она осмотрела обоих водителей. Водитель автомобиля "ВАЗ" получил ушибы и отказался от госпитализации. Однако, спустя некоторое время он повторно вызвал бригаду медиков. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.